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嚴泰雄與A女口供不一 擬測謊釐清性侵案真相

2016/09/02 14:08

嚴泰雄被控性侵9天後，昨首度赴警局到案說明6小時，神情看來十分憔悴。（翻攝自THE FACT）

〔記者陳立妍／綜合報導〕42歲的韓星嚴泰雄日前驚傳性侵疑雲，「好爸爸」形象不保，昨腥聞爆發第9天，他首度公開現身赴京畿道盆唐警察局應訊，神情憔悴向媒體表示「我會誠實的接受警方調查」，結束長達6小時的問訊後，於南韓時間晚上8點20分左右返家，警方相關人士透露，由於嚴泰雄和A女的口供不一，接下來將傳喚他們再度接受調查，並收集相關證據，也會安排雙方進行測謊。

嚴泰雄昨下午南韓時間約2點首度赴警局到案說明，進入調查室前他對於媒體提問「是否承認性侵」、「會對A小姐提出誣告告訴嗎」、「有去按摩店嗎」等問題，全噤聲不語，僅簡短回應：「我會誠實的接受警方調查」、「警方的調查會說明一切」便火速閃人，昨晚結束約6小時的調查後，有記者再度追問他：「是否承認犯案？」嚴泰雄依舊默默不答，被批態度龜縮。

由於A小姐並未提出相關性侵證據，韓媒依「前例」朴有天、李真旭的案件判斷，A小姐的指控恐很難成立，不過即使最後嚴泰雄以無嫌疑「洗白」，受到重創的形象，在短時間內似乎也很難起死回生。

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