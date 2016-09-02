《小時代》混血男星要婚了！10月迎娶演員女友

曾參演《小時代》的混血男星李顯宰（右）將在10月迎娶演員女友金烈（左）。（翻攝自BizEnter）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美韓混血男星李顯宰，先前曾在《小時代》系列電影中，飾演「顧里」郭采潔的表弟「Niel」，當時他憑俊美深邃的面孔以及高挑如模特兒般的好身材受到不少關注。而現年33歲的他，現在也有好消息傳出，他預計將在10月3日迎娶交往一年、同是演員的女友金烈。

雖然頂著一張神似外國人的混血臉孔，不過李顯宰出生在南韓京畿道，2009年以樂團「MATE」中的鼓手正式出道，過去也曾與男團「INFINITE」中的花美男成員L一起演出電視劇《閉嘴！花美男樂隊》。除了有多部電視劇與電影的演出經驗外，他在2014與2015年連續參演了《小時代：刺金時代》、《小時代：靈魂盡頭》，更是讓他知名度大開。

美韓混血的李顯宰容貌俊美，又因參演《小時代》電影受到更多關注。（翻攝自首爾經濟）

李顯宰的未婚妻是南韓女演員金烈，平時也有參演一些電視劇中，2人過去早已認識多年，是在1年前才開始以戀人身分交往的，現在決定一起步入禮堂。李顯宰所屬社透露，小倆口已經決定要在10月3日，於首爾江南區舉行一場非公開婚禮，不少粉絲得知後，紛紛為2人送上祝福，也希望顏值都超高的這對準夫妻，能盡快生下可愛的寶寶來。

小倆口顏值都超高，拍出來的婚紗照也像雜誌畫報一樣好看。（翻攝自Instagram）