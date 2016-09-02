濱崎步泳池玩太嗨 上空脫掉比基尼

濱崎步近來瘦身有成，時常大秀火辣身材。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本天后濱崎步長年鍾愛杯中物，經常被傳把酒當水喝，多次被媒體拍到身材走樣的腫照，為此她積極甩肉，恢復先前玲瓏有緻的身材，罩杯更是激增，近來與友人出遊的她，曬出多張辣照，一度在池畔裸上身大解放，畫面相當養眼。

濱崎步買了兒童用的泳圈，卻意外卡住，讓她在原地尷尬笑著。（翻攝自Instagram）

濱崎步靠著運動及節食，恢復曼妙好身材，近日趁空檔與友人出遊，昨在Instagram曬出度假照，她透露在超市買了兒童用的泳圈，未料整個人竟卡在泳圈中，只好站在原地尷尬地笑著，晚上與友人在泳池戲水，眾人嗨到將比基尼上衣脫去，在池畔旁裸半身，並以手抱胸，露出姣好背部曲線及修長美腿，好身材也讓網友敲碗跪求正面照。

濱崎步（中）與友人將比基尼脫去，露出曼妙好身材。（翻攝自Instagram）

先前濱崎步曾曬清涼照讓粉絲消暑，當時她前凸後翹的曲線，讓網友相當驚艷，豐滿上圍更呼之欲出，讓人看得血脈賁張。

濱崎步日前曬出比基尼辣照，讓網友驚呼胸部竟比臉大。（翻攝自Instagram））