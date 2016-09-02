40被控大嘴巴解散禍首 團長宗華救援：我們都臉臭

大嘴巴團長宗華自解散以來，首度出面受訪。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由愛紗、懷秋、宗華及「MC40」薛仕凌組成的「大嘴巴」，成軍9年以洗腦歌《結果咧》走紅，更獲2次金曲獎「最佳演唱組合獎」，8月20日無預警傳出解散，震驚各界。最近團長宗華針對MC40被指為解散罪魁禍首一事澄清：「我們都是不講話臉就很臭的那種人。」

《ETtoday》報導，宗華向記者表示，團內自己與40個性較相近：「我們是屬於不講話臉就很臭那種，有時台上努力表演，到後台很累，有人想找我們拍照，我們婉拒就被誤會。」他不諱言可能因幾次沒有笑容，被公司長輩或工作人員誤解，不和新聞傳出後，大嘴巴4人曾有討論原因，最後的結論就是：「可能就是我們臉比較臭吧！」4人僅因未來規劃各有各的方向而解散，他表示，4人感情很好，因為一起工作的時間長，私下比較少另外約。

宗華表示團員感情都很好，僅因各自計劃不同而解散。（翻攝臉書）

目前擔任稱職奶爸照顧家庭的宗華透露，對於很多從小支持到大的粉絲滿過意不去，他承諾未來有好的機會合體演出，一定會繼續做好的表演給粉絲：「目前都有各自計畫，可能等告一段落再來討論，還是有可能聚在一起的。」