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（影音）素人忙到天天吃泡麵 《RM》Haha驚喜加菜催出男兒淚

2016/09/02 12:01

Haha秘密前往便利商店為男子打氣。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男星Haha為南韓綜藝節目《Running Man》固定班底之一，在節目上總是不計形象地搞笑演出，不時展現「背叛」功力，私下對待粉絲更是親切，擁有不小人氣。繼先前他與二手賣家約定面交買回自己的簽名CD後，這回他來到便利商店，為一名天天靠著吃泡麵度日的男子加油打氣，當場讓對方感動到說不出話來。

Haha（左）遞上泡菜及熱狗給男子。（翻攝自YouTube）

Haha（左）突然驚喜現身，讓男子感動不已。（翻攝自YouTube）

Haha日前錄製節目《今天也辛苦了》，節目組為鼓勵一名在麵包店工作的男子，該男常因工作忙碌，幾乎每天以便利商店食物充飢，加上患有過敏性皮膚炎，生活相當艱辛，因此特地找來Haha秘密突襲，男子起初沒發覺手拿泡麵坐在他隔壁的人就是Haha，直到Haha送上泡菜和熱狗，並表示「辛苦了」，他才恍然大悟，而面對Haha突如其來的驚喜現身，也讓男子一度哽咽並落下男兒淚，場面感動不少網友。

Haha（左）為男子加油打氣後與他道別。（翻攝自YouTube）

相關影片：（影片來源取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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