苦主手機號遭《W》公開 300多人打來找李鍾碩

最近李鍾碩在《W-兩個世界》裡的手機號碼被完整公開，但那其實是一名普通人真的正在使用中的號碼，令他狂被騷擾。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由李鍾碩及韓孝珠主演的夯劇《W-兩個世界》，主角們穿梭現實與虛幻之中，浪漫甜蜜卻又緊湊懸疑的劇情讓劇迷看了欲罷不能，每集劇情發展都讓人猜不透，因此每周播出後都能引發熱烈討論。然而，在這部夯劇熱播的同時，卻有一名苦主近日因私人電話號碼不慎在劇中被直接曝光，導致他每天不斷接到劇迷及粉絲的瘋狂來電騷擾，一天能接上多達300通「要找李鍾碩」的來電，令他苦不堪言。

據《mydaily》報導，在8月31日所播出的《W》第12集裡，由韓孝珠所飾演的「吳妍珠」接到了一通來自李鍾碩飾演的「姜哲」打來的電話，拍攝時鏡頭也自然而然地帶到了手機的來電顯示畫面，沒想到因為劇組的失誤，讓整組號碼在完全沒有遮掩打碼的情況下直接被曝光，劇迷因此就獲得了劇中「姜哲」的電話號碼，瘋狂打電話想確認電話後面的究竟是否為李鍾碩本人。

在本周三（8月31日）所播出的《W-兩個世界》12集中，李鍾碩飾演的「姜哲」的手機號碼在劇組的失誤下，以完全沒打碼的形式被整組公開出來。（翻攝自mydaily）

然而，這支電話號碼其實是有人正在使用中的真實號碼，但是並非劇組人員，更不是李鍾碩，而只是一名平凡人，他在該集播出後，每天幾乎都接到大量打來說「要找李鍾碩」的電話，簡直接到手軟，讓他無奈到直接在自己的社交軟體「Kakao Talk」狀態上打上：「我不是《W》的李鍾碩，每天都要接到超過300通的電話，拜託請別再打來了」。今天（2日）劇組人員也坦承了他們的失誤，同時對苦主致歉，並表示：「我們正在與該電話號碼的主人聯繫中，為了防止電話號碼的主人繼續被騷擾，在VOD上播出的此部份將會進行剪輯。」

手機號碼的主人一天要接到多達300通「找李鍾碩」的來電，令他苦不堪言，直接在社交軟體狀態上表示自己並非李鍾碩，請求大家別再打他電話了。（翻攝自mydaily）