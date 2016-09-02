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還得等半年...《美女與野獸》搶先現「聲」！

2016/09/02 08:32

距離《美女與野獸》真人版電影上映還有半年，不過現在粉絲可以搶先看到一小段「貝兒」艾瑪華森（右）與「野獸」丹史帝文斯在朗讀劇本對戲的樣子。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕迪士尼動畫《美女與野獸》上映至今已經整整過了25年，但仍是不少大小粉絲心目中的經典之作，迪士尼方面也已經正在著手將該片的真人版電影重新帶回大銀幕上，並找來以《哈利波特》系列電影中「妙麗」一角走紅全球的艾瑪華森來演出「貝兒」一角，未上映就先轟動。只是，迪士尼對於這部眾所期待、但要到明年3月才要正式上映的動畫改編真人版電影，幾乎可說是保密到家，直到目前都沒有太多相關訊息被外洩，不過為了紀念動畫上映25周年，艾瑪華森與「野獸」丹史帝文斯在朗讀劇本的影片就搶先被曝光一小段，讓人能夠搶先聽到男女主角對話時究竟會是怎樣的感覺。

雖然《美女與野獸》真人版電影明年3月就要上映，不過在先前所公開的預告中，就連女主角艾瑪華森都只有出現短短一剎那。（翻攝自美女與野獸官方臉書）

為了慶祝《美女與野獸》上映上映25周年，迪士尼方面除了將重新發行高清影碟讓粉絲重溫當年的感動外，甚至還在昨天搶先曝光了一支《美女與野獸》真人版電影的幕後花絮影片，影片中可以看到艾瑪華森與丹史帝文斯在進行劇本朗讀時的模樣，還可以搶先看到真人版電影中的城堡、宴會廳、「時鐘管家」與「燭臺管家」的藝術概念照，雖然只有短短40秒左右，但是已經夠讓人感到興奮，而且在9/6所發行的《美女與野獸》高清動畫DVD中，還會收錄更長的的相關訪問，讓影迷至少能夠抱持更大的期待，繼續再等待半年下去。

「時鐘管家」伊恩麥克連與「燭臺管家」伊旺麥奎格的藝術概念照先前就有被公開，這次在影片中也又再度出現。（翻攝自推特）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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