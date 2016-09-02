蕾哈娜德瑞克閃不停 想共組家庭生小孩

加拿大饒舌天王德瑞克（左）與「雨傘天后」蕾哈娜（右）2人最近舊情復燃，不斷在公開場合放閃秀恩愛。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「雨傘小天后」蕾哈娜（Rihanna）與加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）日前舊情復燃，德瑞克為討美人歡心，特地大手筆買下馬路上的廣告大看板，寫上：「恭喜蕾哈娜，來自德瑞克和OVO唱片員工」；後來在2016 MTV音樂錄影帶大獎上，德瑞克直接在舞台上公然向蕾哈娜示愛，又參加蕾哈娜的慶功宴，2人甚至搭乘同台車、入住同一間飯店，幾乎成了連體嬰。不僅如此，31日在邁阿密舉辦的德瑞克演唱會上，蕾哈娜除了直接現身外，2人也在台上深情擁抱親吻，恩愛模樣完全藏不住，因此現在就有消息傳出，這對破鏡重圓、進展飛速的情侶，現在已經考慮要結婚生子了。

蕾哈娜（左）31日現身德瑞克（右）在邁阿密的演唱會上，2人當著所有粉絲的面熱情擁吻。（翻攝自xxlmag）

據《Hollywood Life》報導，相關人士透露2人已經在商議共組家庭一事，甚至連生小孩的問題都聊到了：「他們已經在談論2人所生的寶寶會有多可愛了」，只不過該名相關人士也認為，由於這對戀人目前都十分忙碌，短時間內應該還沒辦法馬上共組家庭，只是對於這對舊情復燃的戀人來說，這已經是他們未來想要完成的目標之一，令人十分期待。

這對愛得高調的舊情人，被爆已經在考慮要共組家庭與生小孩了。（美聯社）