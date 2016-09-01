吉卜力首次跨國合作 《紅色海龜》今東京首映

吉卜力首次跨國合作，推出新作品《紅色海龜》，風格與畫風都和過去有很大的不同，並耗時了10年才完成。（圖擷取自liveforfilm）

〔即時新聞／綜合報導〕自從動畫大師宮崎駿宣布引退後，吉卜力工作室首次跨國合作，推出新作品《紅色海龜》，由荷蘭動畫師邁克爾．度德威特（Michaël Dudok de Wit）執導製作，全片約一個半小時，風格與畫風都和過去有很大的不同，並耗時了10年才完成，沒有對白更讓觀眾能有更多想像的空間。並在今日於東京正式發表。

《聯合報》報導，邁克爾在2000年以8分鐘動畫短片《父與女》（Father and Daughter），一舉拿下奧斯卡最佳動畫短片獎等大獎，更是勾起宮崎駿的興趣。而雙方合作契機是吉卜力主動邀約，2006在片商牽線下，由吉卜力大老級製作人鈴木敏夫以及導演高畑勳與麥可反覆討論，構思10年、耗費8年製作，終於完成了《紅色海龜》。

《紅色海龜》描述一名男子在海上遇到暴風，隨著浪潮漂流上岸並受困在小島上，卻在某日遇到一名神秘的女子，讓他在小島上的生活開始起了變化。該片今年5月也已在第69屆坎城影展獲得「一種注目」特別獎。

新作發表會由鈴木敏夫與邁克爾進行對談。對於這部作品是否代表吉卜力將調整經營方向？鈴木敏夫表示，這次跨國合作是比較特別的經驗，目前沒有其他跨國合作計畫。但全世界都受到新科技的影響，吉卜力未來也要思考如何改變。