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（影音）甄嬛果郡王穿越合體 蕭敬騰失言何潤東傻眼

2016/09/01 22:19

何潤東（左）大婚席開53桌，星友雲集。（達騰娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕何潤東和愛情長跑9年的女友Peggy今日在台北寒舍艾美酒店舉行婚禮，現場來賓星光熠熠，除了徐若瑄、陳怡蓉、修杰楷和賈靜雯以外，連《甄嬛》CP孫儷和李東學也到場，歌王蕭敬騰更是自彈自唱，讓整場婚體高潮不斷。

孫儷（右）、李東學合體。（記者胡如虹攝）

何潤東出道多年，圈內好友數不清，除了「娘娘」孫儷特地從上海來台，連她在《甄嬛傳》裡面的情人「果郡王」李東學也蒞臨現場，讓「甄嬛」和「果郡王」穿越合體！

事實上，孫儷剛出道的第一部戲就是跟何潤東合作，因此兩人已經擁有超過10年的交情，而比較早結婚的孫儷還謙虛表示自己有很多地方要跟何潤東學習，甚至嘴甜誇說看到Peggy後覺得何潤東真的是娶對人了！而留起鬍子的李東學則是祝何潤東「早生貴子」，帥度依然不減。

蕭敬騰獻唱多首動人情歌。（記者胡如虹攝）蕭敬騰剛下飛機沒準備，上台唱歌還帶「大抄」偷瞄。（記者胡如虹攝）

除了《甄嬛傳》的CP大合體，歌王蕭敬騰一連自彈自唱《Put your hands on my shoulder》、《I Just Called To Say I Love You》等多首歌曲，祝福新人，不過演奏完畢，蕭敬騰似乎不滿意自己表現，竟脫口「我下次好好準備再來」，全場笑翻。

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