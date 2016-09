(影音)甄嬛果郡王穿越合體 蕭敬騰失言何潤東傻眼

何潤東(左)大婚席開53桌,星友雲集。(達騰娛樂提供)

〔娛樂頻道/綜合報導〕何潤東和愛情長跑9年的女友Peggy今日在台北寒舍艾美酒店舉行婚禮,現場來賓星光熠熠,除了徐若瑄、陳怡蓉、修杰楷和賈靜雯以外,連《甄嬛》CP孫儷和李東學也到場,歌王蕭敬騰更是自彈自唱,讓整場婚體高潮不斷。

孫儷(右)、李東學合體。(記者胡如虹攝)

何潤東出道多年,圈內好友數不清,除了「娘娘」孫儷特地從上海來台,連她在《甄嬛傳》裡面的情人「果郡王」李東學也蒞臨現場,讓「甄嬛」和「果郡王」穿越合體!

事實上,孫儷剛出道的第一部戲就是跟何潤東合作,因此兩人已經擁有超過10年的交情,而比較早結婚的孫儷還謙虛表示自己有很多地方要跟何潤東學習,甚至嘴甜誇說看到Peggy後覺得何潤東真的是娶對人了!而留起鬍子的李東學則是祝何潤東「早生貴子」,帥度依然不減。

蕭敬騰獻唱多首動人情歌。(記者胡如虹攝) 蕭敬騰剛下飛機沒準備,上台唱歌還帶「大抄」偷瞄。(記者胡如虹攝)

除了《甄嬛傳》的CP大合體,歌王蕭敬騰一連自彈自唱《Put your hands on my shoulder》、《I Just Called To Say I Love You》等多首歌曲,祝福新人,不過演奏完畢,蕭敬騰似乎不滿意自己表現,竟脫口「我下次好好準備再來」,全場笑翻。