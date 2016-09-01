（影音）徐若瑄藏傷嗆聲 踩場何潤東大婚

何潤東（右）大婚。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕徐若瑄今出席何潤東大婚，現場她除了沾喜氣，更表示自己是帶著藏了一個9年的傷才來的，原來徐若瑄直到今年才知道何潤東暗藏情人，這讓徐若瑄十分氣憤，直呼2人認識16年，卻一直被矇在鼓裡，大嗆何潤東與經紀公司有偶像包袱，嗆完燦笑。

徐若瑄參加何潤東婚禮。（記者胡舜翔攝）

徐若瑄放話如果何潤東不帶老婆來拜見，她就不參加婚禮，最終何潤東帶著Peggy到徐若瑄家相見歡，徐若瑄表示Peggy一直跟她兒子Dalton玩耍，母愛大噴發。

其他賓客包括賈靜雯、修杰楷、蕭敬騰、陳怡蓉、未婚夫薛博仁等，均逼何潤東快拚做人，強國大咖部分包括孫儷、李東學等人也是逼他拚做人。

蕭敬騰。（記者胡舜翔攝） 孫儷。（記者胡舜翔攝） 修杰楷（左）、賈靜雯夫婦。（記者胡舜翔攝） 秦嵐。（記者胡舜翔攝） 瞿友寧。（記者胡舜翔攝） 陳怡蓉（右）夫婦。（記者胡舜翔攝） 秋瓷炫（右）夫婦。（記者胡舜翔攝） 李東學。（記者胡舜翔攝） 翁虹（左）夫婦。（記者胡舜翔攝） 何潤東父母。（記者胡舜翔攝） 郭品超（左起）、何潤東表弟、畢國勇。（記者胡舜翔攝） 何潤東婚禮場地布置。（記者胡舜翔攝） 何潤東伴手禮。（記者胡舜翔攝）