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SpeXial宏正鬼門關前拍夜戲 毛弟連線晨翔

2016/09/01 20:05

《High 5制霸青春》SpeXial宏正、毛弟、Janet、路斯明、高英軒及程予希等人一同拍攝露營戲。（聯合互動提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕SpeXial宏正、毛弟、Janet、路斯明、高英軒及程予希等人，齊聚拍攝《High 5制霸青春》露營戲，大夥從昨日下午拍到今天凌晨6點，共同度過了鬼月的最一天。

《High 5制霸青春》露營戲拍通宵，共同度過了鬼月的最一天。（聯合互動提供）

劇組第一次在山區拍隔夜戲，15位演員在戶外圍成一圈生火紮營，開拍前空檔，宏正還特別擔任主持，帶領大家一起玩「天黑請閉眼」的殺手遊戲。毛弟開玩笑地說：「宏正真的可以考慮往主持界發展，很適合這類型節目。」SpeXial晨翔在這場露營場次沒有戲份，所以未到現場，但好友毛弟特別利用視訊連線晨翔，用另外一種形式全員到齊。

在宏正（左）帶領下，劇組一起玩「天黑請閉眼」的殺手遊戲。（聯合互動提供）

身為行腳節目主持人的Janet，對於戶外活動很適應習慣，私下也自彈吉他娛樂大家；路斯明只有一次露營的經驗，是在剛上大學時；程予希則分享了學生時期，和同學們一起露營講鬼故事的趣事，勾起了學生時期的回憶。

《High 5制霸青春》第一波主視覺海報公布。（聯合互動提供）

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