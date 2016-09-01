裘莉就愛5星級砲房 緊拴小布12年

52歲的「小布」布萊德彼特（右）和41歲的安潔莉娜裘莉上周慶祝結婚12周年。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕安吉莉娜裘莉（Angelina Jolie）和老公「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）這對銀色夫妻頻頻爆出離婚消息，但小倆口感情不受傳言影響，日前她自爆50歲的小布比40歲的小布，更能引起自己的興趣，一席話十分甜蜜，近日兩人為了慶祝結婚週年，還到比佛利山飯店開房間，感情相當濃烈。

小布和裘莉上周二到比佛利山飯店開房間。（翻攝自destination360網站）

據美國《US》周刊報導，布裘上週二到比佛利山飯店（The Beverly Hills Hotel）慶祝結婚週年，消息人士透露，當天只有布裘兩人，「他們偶爾會到飯店開房間，保持愛情的熱度」。其實，個性狂野的裘莉曾被爆料，喜歡到飯店開房間，包括比佛利山5星級飯店韋斯羅伊艾爾米塔什酒店、好萊塢羅斯福飯店，都是她的御用砲房，而她不會攜帶行李，也不使用飯店內設施，只是要到飯店和情人享受性愛。

布裘結婚2年，雖然彼此行程忙碌，但裘莉近日也透露小布比以前更具吸引力，因五十歲的他，整個人更有魅力，也更有生活情調，她也曾說，「我還是一個壞女孩，她只是在屬於自己的位置上，她屬於布萊德」。