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（影音）滅火器棒球場嗨唱 喊邀總統蔡英文

2016/09/01 18:30

〔記者陽昕翰／台北報導〕今年是滅火器成軍16年，11月要在桃園國際棒球場舉辦「ON FIRE DAY：繼續向前行」演唱會，對熱愛棒球的滅火器格外有意義，主唱楊大正說：「很感謝Lamigo球團，他們一開始應該覺得我們瘋了，結果居然來真的。」對於要挑戰萬人場地，鼓手吳迪也說：「其實我們有點像是越級打怪。」

皮皮（左）生日願望是希望演唱會門票「可以Sold Out（賣光）」。（記者胡舜翔攝）

他們今天舉辦演唱會記者會，並公開演唱會票價，從台幣600元到1800元，楊大正說：「畢竟我們是台灣人民樂團，票價當然要親民一些。」透露演唱會沒利潤可言，但絕對會是成軍以來，最高規格的演唱會，希望屆時能邀請總統蔡英文朝聖。

滅火器將在棒球場開唱，邀總統蔡英文觀賞。（記者胡舜翔攝）

而滅火器為了下半年的大型個唱，預告要展開魔鬼特訓，9月10日要從台北車站，以接力方式跑到桃園國際棒球場，共計45公里的距離，讓4位團員叫苦連天，貝斯手皮皮今天歡度生日，皮皮則說：「生日願望，當然是希望門票可以Sold Out（賣光）。」

「ON FIRE DAY：繼續向前行」演唱會，11月5日在桃園國際棒球場登場，門票9月11日下午2點，將於全家FamiPort開賣。

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