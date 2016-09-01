（影音）何潤東愛妻好滿意 燦笑自封「鵰嫂」

〔記者鍾智凱／台北報導〕「Peter」何潤東與老婆Peggy今舉辦雙P大婚，Peggy對於要與受封「亞洲鵰王」的老公結為連理，成為名副其實的「神鵰俠侶」，Peggy聽了一臉幸福燦笑，表示一點也不介意，且她也已立馬嫁雞隨雞，自封「鵰嫂」，她說：「這裡不好說，但看我笑這麼開心應該就知道了。」顯然對何潤東很滿意。

何潤東（右）與老婆Peggy曬鑽戒。（記者胡舜翔攝）

2人頻被催做人，何潤東笑說今晚千萬別灌他酒，且過9個月之後他會回頭算時間，若鬧出人命，就知道是今晚擋酒部隊失職，一旁陳奕、沈建宏、邱昊奇擔任招待又急著擋酒，直冒冷汗。

何潤東（右）大婚與老婆Peggy玩親親。（記者胡舜翔攝）

何潤東大婚滿足媒體需求，分3個角度熱吻老婆，耗時約2分鐘，十分甜蜜，何潤東還現場跟老婆玩自拍，放閃無極限。

Peggy今穿Juila婚紗，配戴寶格麗珠寶，白紗使用1407顆Swarovski燙鑚，何潤東特找婚顧J'ADORE夏朵創意行銷幫忙，伴手禮有糖話喜糖、一之鄉彼得兔百年致愛專屬禮盒、克蘭詩禮盒，新娘也準備了自創品牌「28women」的飾品送給賓客。

何潤東（右）幫老婆Peggy提婚紗。（記者胡舜翔攝）

何潤東老婆Peggy（左）自封「鵰嫂」。（記者胡舜翔攝）

何潤東婚禮場地佈置中，陳奕（右）幫忙當搬運工。（記者胡舜翔攝）

何潤東婚禮場地掛滿個人風格強烈的婚紗。（記者胡舜翔攝） 何潤東婚宴伴手禮。（記者胡舜翔攝）

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