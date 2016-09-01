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華航訂位莫名消失 羅霈穎：太扯了吧！

2016/09/01 17:57

羅霈穎向來敢怒敢言。（翻攝自羅霈穎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人羅霈穎出道幾十年，向來說話直接作風大膽，買房有術的她不但自己身價非凡，也認識許多身家財產驚人的好友。不料，昨日羅霈穎要從曼谷搭華航的飛機回台，卻遇上已經預定的機位莫名取消，讓她無奈怒喊：「太扯了吧！」

羅霈穎（右）今日在臉書抱怨華航機位被莫名取消。（翻攝自羅霈穎臉書）

羅霈穎今日在臉書發文表示，這陣子時常聽到朋友說預訂華航的機位卻莫名其妙被取消的事情，她一開始不以為意，不過昨日她要從曼谷搭機回台時，朋友用具有「優先選擇權」的金鑽卡訂的全額商務艙機位，竟然沒來由地被取消，讓她相當傻眼。

羅霈穎還說，她和朋友搭乘5點的飛機，2點半就抵達機場Check in，卻被說太晚到機位已經客滿，而後友人打電話回台確認，華航表示之前預定的位置被旅行社拿走，她和友人只好被安排到別的位置還是分開坐，最扯的是上了飛機之後，根本還有一堆空位。

羅霈穎臉書全文。（翻攝自羅霈穎臉書）

此外，羅霈穎聽說4月時華航更換了電腦系統，所以才導致訂位頻頻出包，自己就經歷過2次訂位取消的問題，不過羅霈穎也呼籲華航趕快找人去檢查一下系統，還貼心表示不然「太為難地勤人員了」。

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