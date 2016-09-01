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狂粉追車撞傷Jackson 痛苦扶腰照曝光

2016/09/01 18:55

「GOT7」成員Jackson在廈門遭遇私生飯追車，引發交通意外。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團「GOT7」香港成員「Jackson」王嘉爾，以搞笑無厘頭的形象受到粉絲喜愛，近年也積極在中國展開演藝事業。日前王嘉爾從廈門搭機返回南韓，在去機場的路上，遭到行為偏激的私生飯（瘋狂追蹤偶像、侵犯偶像隱私的極端粉絲）追車，引發交通意外，導致Jackson腰部受傷，「GOT7」經紀公司JYP也發聲明譴責追車行為。

Jackson（右）在抵達機場後，腳步緩慢，且由工作人員攙扶才完成登機。（翻攝自微博）

據《新浪娛樂》報導，有粉絲爆料，今日下午Jackson前往廈門機場時，有私生飯追車，以致發生追尾事故，稍後Jackson現身機場，步伐緩慢，一手扶著腰前進，Jackson身邊的工作人員表示，Jackson當時正在車上睡覺，毫無防備下遭遇車禍，因此造成腰部受傷，目前他已抵達南韓，且立即前往醫院檢查。公司也發聲明表示：「追車行為非常危險，對藝人、粉絲自身及身邊的人都可能造成嚴重的事故。為了避免發生威脅到本人及他人安全、破壞公共秩序的狀況，再次鄭重拜託各位粉絲了。 」

粉絲今日在微博爆料，「GOT7」私生飯追車行為。（翻攝自微博）

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