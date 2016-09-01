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豐臀金、楊紫瓊、牛爾 原來都愛這種頂級花？

2016/09/01 16:48

「豐臀金」金卡夏達、楊紫瓊及牛爾老師，都是「蘭鑽精萃系列」愛用者。（翻攝自網路）
〔記者邱巧貞／東京報導〕是什麼花讓「豐臀金」金卡戴珊、楊紫瓊、美容大王牛爾老師深深著迷？答案是：「蘭花」。原來同樣重視保養的他們，都是嬌蘭頂級保養系列「蘭鑽精萃系列」的擁護者。

嬌蘭黑蘭鑽極萃乳霜 50ml／42,500元，為目前市場上最貴乳霜，10／1上市。（記者邱巧貞攝）

法國嬌蘭自2006年推出以蘭花為主要研究成分的「蘭鑽精萃系列」，擄獲許多頂級護膚客的心。

但，現在嬌蘭對於蘭花研究又有進一步發現：來自南美秘魯極度珍稀罕有的「安第斯山黑蘭」（ Black Orchid），據研究，其萃取成分有極佳的護膚效果，能強化肌膚細胞免疫機制，調度發炎反應，因此將這款全新發現的黑蘭花作為全新嬌蘭「黑蘭鑽極萃系列」的核心成分，此系列10月即將上市「黑蘭鑽極萃乳霜」，四萬多元的定價，也是目前市場上價格最頂極的乳霜。

嬌蘭「黑蘭鑽極萃乳霜」以諾貝爾生醫獎提出的免疫機制為理論基礎，結合嬌蘭近兩百年的美學基礎，極致奢華的包裝設計，展現頂極抗老追求極致之精神。

知名美容專家牛爾出席嬌蘭「黑蘭鑽極萃乳霜」發表會。（記者邱巧貞攝）

嬌蘭研發一款「高科技精密陶瓷滾輪按摩棒」，將冰涼的精密陶瓷滾輪，鑲嵌在按摩棒中，精巧的能夠模仿人手的按摩動作，緊密貼合臉部輪廓，深入發揮按摩功效。（記者邱巧貞攝）

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