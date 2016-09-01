限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

趙永馨演紅傻女翠珊 簽下小鮮肉當經紀人

2016/09/01 16:37

趙永馨近日難得受訪，大談與老公秘婚一事。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深女星趙永馨以瓊瑤劇《庭院深深》裡的傻女「翠珊」走紅，過去曾因情變差點跳樓的她，近日受訪首度公開秘婚10年情史，她還透露，當時紅遍大街小巷的口頭禪「翠珊怕怕」是她自己原創。

據《聯合報》報導，趙永馨曾演出5部瓊瑤經典小說，是瓊瑤親認的瞌頭乾女兒，當時她覺得《庭院深深》40集電視劇劇情有些單薄，便又把瓊瑤原著小說菟絲花融合在劇情中，她坦言：「翠珊這個角色嚴格來說是『菟絲花』的角色，但後來加在『庭院深深』中。」雖然當時大家對於這種弱智角色意願不高，但趙永馨覺得很有挑戰就試看看，沒想到也因此走紅。

後來，她更向瓊瑤爭取自創台詞，而後「翠珊」的一句「翠珊怕怕」變成大家的口頭禪，每個人看到她就會笑說：「那時候每個人看到我就要說『翠珊怕怕』。」而近年她轉型當製作人，也在台藝大當講師，還簽下一位台藝大的小鮮肉廖偉豪，此外，趙永馨還考上泡茶師執照和師資班證照，愛喝茶的她也笑說，這是她保持年輕的秘訣。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

相關新聞

推薦新聞
（影音）何潤東終結單身 愛妻拜別家長淚崩 （影音）何潤東終結單身 愛妻拜別家長淚崩
2016/09/01 15:03
（影音）故宮開放拍照！即日起至12月1日試辦 （影音）故宮開放拍照！即日起至12月1日試辦
2016/09/01 12:13
曾因太胖被霸凌！劉品言公開激瘦5招 曾因太胖被霸凌！劉品言公開激瘦5招
2016/09/01 13:52
余皓然憂兒鬧人命 禁攜女過夜 余皓然憂兒鬧人命 禁攜女過夜
2016/09/01 15:14
奧蘭多露鳥戲水 前妻送泳褲幫遮羞 奧蘭多露鳥戲水 前妻送泳褲幫遮羞
2016/09/01 09:06
台客名嘴撇假面夫妻 籲所有人扮全民記者 台客名嘴撇假面夫妻 籲所有人扮全民記者
2016/09/01 11:34
李治廷遭小S逼供 默認范冰冰舊情 李治廷遭小S逼供 默認范冰冰舊情
2016/09/01 11:01
成績單上清一色F 曲家瑞讓亡父擔心超自責 成績單上清一色F 曲家瑞讓亡父擔心超自責
2016/09/01 09:46
「今年的事到明年就是故事」 寶寶綠光看好開 「今年的事到明年就是故事」 寶寶綠光看好開
2016/09/01 15:18
怕學生翹課！BIGBANG見面會宣布取消1場 怕學生翹課！BIGBANG見面會宣布取消1場
2016/09/01 12:33
遭指控性侵9天憔悴現身 嚴泰雄首赴警局只說... 遭指控性侵9天憔悴現身 嚴泰雄首赴警局只說...
2016/09/01 13:48
接送小孩夫妻就是不見面 楊冪又爆婚變 接送小孩夫妻就是不見面 楊冪又爆婚變
2016/09/01 13:02
閃靈Doris聲援香港大選 港粉憂被拒入境 閃靈Doris聲援香港大選 港粉憂被拒入境
2016/09/01 12:50
舉布條看球賽 熱血主播籲「體育歸體育」 舉布條看球賽 熱血主播籲「體育歸體育」
2016/09/01 13:46
「小燕子」婚變憂鬱症纏身 怕出門被吐口水 「小燕子」婚變憂鬱症纏身 怕出門被吐口水
2016/09/01 16:11
久違了「凱棠CP」 曾之喬依偎炎亞綸電梯放閃 久違了「凱棠CP」 曾之喬依偎炎亞綸電梯放閃
2016/09/01 09:26
禁止有腿毛、刺青 當「幼幼台哥哥」好無奈 禁止有腿毛、刺青 當「幼幼台哥哥」好無奈
2016/09/01 10:24
（影音）有奶便是娘！徐若瑄放大絕懲罰貪吃兒 （影音）有奶便是娘！徐若瑄放大絕懲罰貪吃兒
2016/09/01 12:15
黑澀會時代由媽媽治裝 小薰曾遭美眉群嘲「俗」 黑澀會時代由媽媽治裝 小薰曾遭美眉群嘲「俗」
2016/09/01 12:30
一千公里的眼淚！陳玉珊哀號「刮花」了 一千公里的眼淚！陳玉珊哀號「刮花」了
2016/09/01 09:31
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.