趙永馨演紅傻女翠珊 簽下小鮮肉當經紀人

趙永馨近日難得受訪，大談與老公秘婚一事。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深女星趙永馨以瓊瑤劇《庭院深深》裡的傻女「翠珊」走紅，過去曾因情變差點跳樓的她，近日受訪首度公開秘婚10年情史，她還透露，當時紅遍大街小巷的口頭禪「翠珊怕怕」是她自己原創。

據《聯合報》報導，趙永馨曾演出5部瓊瑤經典小說，是瓊瑤親認的瞌頭乾女兒，當時她覺得《庭院深深》40集電視劇劇情有些單薄，便又把瓊瑤原著小說《菟絲花》融合在劇情中，她坦言：「翠珊這個角色嚴格來說是『菟絲花』的角色，但後來加在『庭院深深』中。」雖然當時大家對於這種弱智角色意願不高，但趙永馨覺得很有挑戰就試看看，沒想到也因此走紅。

後來，她更向瓊瑤爭取自創台詞，而後「翠珊」的一句「翠珊怕怕」變成大家的口頭禪，每個人看到她就會笑說：「那時候每個人看到我就要說『翠珊怕怕』。」而近年她轉型當製作人，也在台藝大當講師，還簽下一位台藝大的小鮮肉廖偉豪，此外，趙永馨還考上泡茶師執照和師資班證照，愛喝茶的她也笑說，這是她保持年輕的秘訣。

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