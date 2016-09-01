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是GD閨蜜也是老佛爺Karl最愛 朴秀珠美在不同

2016/09/01 16:05

朴秀珠年幼就搬到加州，對她來說人生一直起變化。最近她在紐約置產笑說自己真的是「紐約客」。（marie claire Taiwan美麗佳人雜誌提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕在亞洲能被冠上「國際超模」的人寥寥無幾，韓裔的朴秀珠是真正笑傲國際時尚舞台的巨星之一。接受《marie claire美麗佳人》採訪前幾天，朴秀珠才剛幫GDragon慶生，而她也是時尚老佛爺Karl Lagerfeld最寵愛的模特兒之一。這個27歲的亞裔女模，不在乎自己與眾不同，她聳聳肩笑說：「我不過是做自己罷了。」

朴秀珠認為追尋自己的夢想是她人生最大的叛逆。（marie claire Taiwan美麗佳人雜誌提供）

朴秀珠相當有主見，踏進時尚圈的故事也相當特別，她說：「有天我在逛二手衣店，在試衣間排隊就被遞張經紀公司名片給我。」朴秀珠出身於南韓中產階級家庭，家人都以為她當模特兒只是玩票，早晚要找份正經工作，沒想到在她選擇完全放開自己之後，大玩髮色，嘗試在紐約之外的城市走秀，朴秀珠的超模之路也越走越順遂。現在她受到Tom Ford、Karl Kagerfeld等人最愛的模特兒，其實她也曾因為腳踝受傷而引發自卑與不安全感，但是，她卻把一切變成動力，讓自己更強壯。

朴秀珠現在已經是超模，但她有時仍覺得很不真實，像是夢境。（marie claire Taiwan美麗佳人雜誌提供）

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