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《完娛》轉戰新媒昨首播 納豆鼓鼓相挺逗嘴鼓

2016/09/01 15:03

《完全娛樂》昨晚轉戰新媒體，納豆、MP魔幻力量的鼓鼓、「小樂」吳思賢到場力挺。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕《完全娛樂》昨晚（8月31日）正式轉戰新媒體，首播獲得熱烈迴響，昨天首戰新媒便播出觀眾們超期待的精彩專題，包括SpeXial獨家幕後、五月天鳥巢演唱會最完整報導。

　成為網路節目後，沒有藝人主持，反而是節目中竄紅的小記者「小奕」陳奕穎當起主持人，他率領其他記者們，開玩笑直喊：「現在是我們的天下囉！」也讓一票粉絲們頻讚他主持得如同線上藝人一樣，反應快又專業。

《完全娛樂》昨晚轉戰新媒體，納豆、MP魔幻力量的鼓鼓、「小樂」吳思賢到場力挺。（三立提供）納豆雖然已不再主持，但仍義氣相挺參與，他說：「我人活著的一天，只要經過三立，就會進來看看。」MP魔幻力量的鼓鼓也特地現身，並送給大家鳳梨披薩、手搖鼓跟加油棒，納豆一見到切好的披薩，忍不住吐槽：「是在說這個節目現在四分五裂的嗎？」鼓鼓緊忙解釋：「披薩是鳳梨口味，代表旺旺來、圓圓滿滿。」「小樂」吳思賢則送上免死金牌祝賀，他說：「只要有這張免死金牌，以後《完全娛樂》不管有什麼需求，我跟師弟TOP1男子漢都赴湯蹈火。」

　《完全娛樂》於每週一至週五晚間九點在YouTube「完全娛樂NewShowBiz」頻道播出。

《完全娛樂》昨晚轉戰新媒體，改由節目中的小記者小奕等人一同主持。（翻攝自YouTube）《完全娛樂》昨晚轉戰新媒體，改由節目中的小記者小奕等人一同主持。（翻攝自YouTube）

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