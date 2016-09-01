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為謝霆鋒缺席女兒慈善晚宴 王菲遭批不配當媽

2016/09/01 16:02

李亞鵬是十足女兒控，只要李嫣一呼喚，他便會飛奔至身邊。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王菲與前夫李亞鵬的愛女李嫣，出生時患有先天性唇腭裂，兩人為了女兒成立「嫣然天使基金」，協助罹患兔唇孩童身心上的關懷，日前李亞鵬帶著女兒出席基金會舉行的晚宴，身為發起人的王菲卻缺席，有消息指她去會情郎謝霆鋒，讓網友怒批「算什麼稱職的母親！」

那英（右）遭閨密王菲放鳥，獨自出席嫣然天使基金舉行的慈善晚宴。（翻攝自微博、臉書）

中國媒體報導，嫣然天使基金今年成立10週年，日前在北京舉行慈善晚宴，這也是王菲和李亞鵬離婚後，正式復辦的第一次晚宴，當天那英、胡軍等人皆出席，主角李嫣身穿青色吊帶禮服穿梭在會場中，不時與其他小朋友談天說地，現場不見聯合發起人王菲身影，這也是她首次缺席宴會，李亞鵬忙著招呼賓客之餘，完全沒忽略愛女，只要李嫣召喚，他就快速飛奔至身旁，展現十足女兒控。

謝霆鋒現身北京拍節目。（翻攝自微博）

當天謝霆鋒被拍到身現北京三里屯錄製節目，結束工作行程後，便急忙飛奔至王菲住處，享受兩人世界，消息曝光後，網友怒批「為了愛情連女兒都不顧」、「算什麼稱職的母親。」

王菲（左）與竇靖童（右）皆缺席嫣然天使基金舉行的慈善晚宴。（合成圖，翻攝自微博、臉書）

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