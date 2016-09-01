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舉布條看球賽 熱血主播籲「體育歸體育」

2016/09/01 13:46

熱血主播丁元凱沉痛呼籲體育歸體育，體育迷要團結。（翻攝自丁元凱臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台中洲際棒球場8月31日舉行亞洲青棒台、日賽事，學生球迷高舉「台灣就是台灣」布條加油，卻遭棒協人員撕毀並請出場，引發爭議，東森熱血主播丁元凱有感而發說：「體育歸體育，體育迷要團結，政治應該滾出體育圈。」

丁元凱語重心長說：「這些人真的是為『體育』，還是為『政治』，如果這些人知道，台灣的青棒國手『陳琥』是誰？或是日本的王牌叫『今井達也』，這些學生叫得出來，我就認為他們是球迷，他們拿標語加油，我還會支持他。」

台中洲際棒球場昨發生學生球迷高舉「台灣就是台灣」遭棒協人員撕毀。（翻攝自PTT）

「如果他們連個屁都不懂，甚至不知道棒球打幾局，那就是存心挑釁，就是希望警方來撕標語，然後來搞大」，丁元凱說，他不想評論工作人員撕標語的行為，「我只想知道這些人的心態，其實台灣的體育環境已經很糟糕了，能在台灣加油，是多麼幸福的一件事情。」

丁元凱認為，如果這種「政治」加油持續進行，國際賽都不來台灣，體育迷你怎麼看，「我始終覺得體育迷要團結，如果下次再看到這群人，就先問他，你認識哪位球員，你是看球還是舉標語，如果他們只是來舉標語，體育迷應該大聲說滾出去。」

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