首遇「地震蓋台」 正妹主播苦喊：我中頭彩了！

簡立喆遇「地震蓋台」，她雖表現出淡定神情，但現場其實一團混亂。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中央氣象局日前首度與東森電視合作，推出「地震推播示警訊息」，只要地震規模超過5、各縣市震度達到3以上，僅需30秒，新聞便會蓋台推播地震訊息，今凌晨台灣發生芮氏規模4.8地震，電視台啟動首次「地震蓋台」，讓正在值班的美女主播簡立喆苦喊「我中頭彩了！」

簡立喆今在臉書直喊：「我中頭彩了。」她透露電視台史上第一次的「地震警報」，就在自己播報夜貓子新聞時段發生，「蓋台警示結束切回我時，我得在沒有任何資訊的情況下報導地震消息，耳朵裡的耳機還能清清楚楚聽到副控大家喊來喊去，處理緊急狀態」，她在主播台上表現出淡定神情，由於是第一次操作「自動蓋台」，攝影棚現場其實一團混亂，「我根本不知道自己講了什麼，有種『機器人』上身的港覺....」讓她瞬間覺得有「發爐」的fu，腦細胞也死了幾十萬個，意外吐露出主播台不為人知的祕辛。

簡立喆昨在播報新聞時，遇到全台首次的「地震蓋台」，讓她直喊：「我中頭彩了！」（翻攝自臉書）