有完沒完？黃安翻舊帳「周子瑜事件」是抹黑
2016/09/01 13:45
16歲的周子瑜曾在節目上揮舞國旗，不料卻被黃安舉報「台獨藝人」，引發中國網民憤怒喊封殺。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人黃安從台灣移居中國後，時不時對台灣放砲，因政治意識強烈，不斷找台灣藝人麻煩，除了搞掉林宥嘉、盧廣仲的表演，今年1月舉報韓團TWICE台籍成員周子瑜「台獨」，引發軒然大波，還間接影響總統大選，自此他態度轉為收斂，不過事隔8個月，他又忍不住要說長道短，在某篇貼文中談到「周子瑜」事件，認為這是台灣人對他的抹黑，感到非常不滿與憤怒。
黃安舉報周子瑜後遭台灣網友撻伐，甚至也有不少理性中國網友，勸他對不懂政治的小女孩手下留情，讓他兩邊不是人。（翻攝自微博）黃安近日轉發一篇中國媒體《中國台灣網》關於總統蔡英文的新聞，並諷刺台灣人民：「自己約的砲，含淚也要打完。」並翻舊帳重提當時因舉報周子瑜而遭受抨擊，不滿的說：「只是他媽的，大選期間你們這些人是怎麼攻擊我，抹黑我的？還『周子瑜事件』呢，想到就嘔。」但事實上，他的確舉報了周子瑜，事後又嚴正否認「舉國旗就是台獨」，說詞反覆不一，也讓網友「想到就嘔。」
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