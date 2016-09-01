（影音）故宮開放拍照！即日起至12月1日試辦

國立故宮博物院試辦展場內以條件開放拍照、攝影，吸引大批遊客前往參觀。（記者趙世勳攝）〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣人趕快來故宮看展吧！國立故宮博物院今天（1日）起至12月1日試行開放有條件攝影，只要遊客不用腳架、閃光燈、自拍棒等，除了限定的70幾件書畫文物外，都能用相機將遊覽故宮的回憶帶回家，實際走訪故宮，發現過去常在廳內喧嚷的中國客少了，也因此，目前故宮入館人數較去年同期少了一半，看展品質大幅提升。

對於遊客大減，故宮副院長何傳馨指出依據過去經驗，適逢暑假結束，9月是故宮淡季，也指出昨天入館如數為4千多名，也坦承今日遊客確實較少，他進一步指出跟去年同期8月遊客人數46萬相比，今年8月遊客數為39萬，減少7萬人次；去年7月遊客數為43萬，今年7月遊客數為41萬，被問及故宮是否首次面臨中客衰退？何傳馨則閃躲問題，不願回答。

國立故宮博物院試辦展場內以條件開放拍照、攝影，吸引大批遊客前往參觀。（記者趙世勳攝）故宮試辦有條件開放攝影，也強調如果遊客屢屢違反規定，屢勸不聽下，會請違反規定者離開展館，另外也會請導遊加強團客宣導，何傳馨指出，目前安管人員較過去增加4名以維護展場秩序；另外針對想專心看展的遊客，故宮也規畫每週五、六延長開館時間的晚上6點半至9點，此時段則全面禁止攝影，故宮也會視推行開放攝影的情況，評估政策是否繼續推行。

實際走展覽現場，發現違規開閃光燈攝影者，大多是因為不熟悉3C產品的操作導致，不過現場大部分遊客則對故宮開放攝影表示贊同，來自日本的西川先生首度造訪故宮，認為拍照他有機會將回憶帶回日本，也有來自中國自由行的旅客姚先生則表示，故宮館藏珍品有許多細膩之處，透過拍照能回去仔細研究、賞玩，不過也有來自香港的遊客，則對開放攝影無感，認為參觀博物館，就該用眼睛好好仔細感受，來自韓國的遊客則不像其他團客瘋狂拍照，韓國遊客認為保護古物不分國籍，也指出攝影有害古物的保存。也有導遊抱怨，故宮有條件開放攝影，指出完全沒收到通知。

國立故宮博物院試辦展場內以條件開放拍照、攝影，吸引大批遊客前往參觀。（記者趙世勳攝）9月1日故宮新政不僅是有條件開放攝影，被詬病許久的南院針對行動不便者接駁問題，故宮也開放行動不便遊客與陪伴者搭乘免費遊園車與電動車，落實文化平權；台灣人也於即日起每日4點半後，憑證件參訪故宮本院全面免費。