禁止有腿毛、刺青 當「幼幼台哥哥」好無奈

陳恩奕（前中）曾在兒童台擔任節目主持人，藝名「功夫哥哥」，本身也是一位武術運動員。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕兒童台的觀眾群雖是小朋友，仍捧紅不少藝人，如愷樂、米可白、李岳等等，除了在節目上帶動跳，形象正面活潑，頗受大眾歡迎，但近日一位曾擔任幼幼台哥哥「功夫哥哥」的陳恩奕，在臉書分享擔任這身分的心酸，表示刺青或很普通的娛樂活動都會被禁止，被侷限不能做許多事情感到很無奈。

陳恩奕在臉書上分享擔任兒童台哥哥的無奈之處。（翻攝自臉書）陳恩奕在臉書寫下：「我刺青，但我不是學壞，是做我自己。」透露幼兒教育頻道常會限制某些特定族群的價值觀，比如哥哥姐姐們不可以刺青、喝酒小酌、玩撲克牌或是「生氣」，甚至正常生理男性都會有的腿毛都不能有，必須刮掉，但他認為刺青對自己來說是一個意義和紀念，沒有必要為了別人的價值觀影響自己，因此覺得沒有什麼不對。

至於別人說的：「你們要負責給小朋友正確觀念。」他則反駁：「我們陪伴他們的時間，僅僅是在電視上的時間。」強調家長才是直接影響小朋友的因素，當小孩子做錯事或表現不好，不是指責電視主持人，這樣小朋友只會覺得「我做不好是別人的問題。」他也說明，若家長懂得包容他人價值觀，對孩子解釋清楚行為利弊，小朋友才能學到怎麼尊重他人的不同，網友看了他的這番告白，也紛紛表示認同並轉貼。