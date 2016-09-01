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麥莉當導師愛插嘴 魔力紅亞當爆不合

2016/09/01 09:52

據美國《RadarOnline》報導指出，沒攝影機拍時，麥莉和亞當0互動，關係很惡劣。（翻攝自網路zocalo）〔娛樂頻道／綜合報導〕美國歌手麥莉希拉從迪士尼青春偶像轉型後，哈菸、裸體樣樣來，大方做自己而成為爭議人物，讓許多粉絲無法接受。麥莉將在9月首播的新一季《美國好聲音》擔任導師，不料最近卻被爆出因為她太愛插嘴，跟元老導師「魔力紅」主唱亞當李維不合，沒攝影機在拍時根本0互動。

麥莉經紀人駁斥傳言，表示麥莉跟每位導師關係都很好，尤其亞當更是好到不能再好。（翻攝自us magazine）據美國《RadarOnline》報導，麥莉3月宣布加入《美國好聲音》時，許多人認為她的形象不佳，引發不小反彈，但隨著節目播出，她用心教導學員的態度及深厚歌唱實力，逐漸說服了觀眾，正當形象扭轉時，卻傳出元老級導師亞當對她不敢恭維，因為麥莉常在他講話時插嘴，常常擺出一副老鳥姿態，導致2人關係很惡劣，還有消息指出，沒有攝影機在拍時雙方不會講話，報導一岀，麥莉的經紀人立刻駁斥傳言，表示麥莉和其他導師關係都很好，沒發生任何不愉快，「尤其是亞當，根本是好到不能再好！」

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