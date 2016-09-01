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陳昭榮買房孝親 坦承違建：會盡速處理

2016/09/01 08:10

陳昭榮在宜蘭購置的孝親房，被民眾舉報疑似違建。（資料照，記者趙世勳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇男星陳昭榮前年為就近照顧父母親，在宜蘭購置2000萬房產，將父母從花蓮接到宜蘭三星鄉，無奈爸爸今年4月過世，接著就有人爆料他的農舍不斷增建，疑似違建，記者到現場查看後，的確看到建物側邊有施工結構體，陳昭榮受訪時表示，只是暫時存放父親遺物的倉庫，但也坦言：「違建就是違建，錯了就錯了，若引起鄰居觀感不好，會盡速處理。」

據《蘋果日報》報導，陳昭榮因讓父親方便台北就醫，在宜蘭買了300坪土地蓋房，將兩老接來宜蘭照顧，會選擇三星是因為覺得和花蓮很像，好山好水好空氣，不料父親4月不敵病魔去世，陳昭榮若有空待在農舍中，會種種樹、做些木頭加工，但有民眾爆料陳的房子是農舍，不斷增建，認定是違建，不斷通報相關單位都未獲處理，記者求證後發現建物側邊有正在建的2層樓結構體，庭院還有工人準備拿來施工的水泥。

現場詢問陳昭榮被舉報違建一事，他尷尬說：「就農舍角度而言，它的確是違建，但這只是我蓋來放父親遺物的倉庫。」透露只是暫時，明年會另找地方保存，宜蘭縣政府建設處使用管理科科長表示，還沒收到正式處分的公文，此地址是2013年申請建設農舍，至於該地是否違建，他稱不能單就照片判定，一定要現場勘查才知道。

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