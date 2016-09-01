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（影音）岩田剛典男友力100分 戲外高招曖昧女主角

2016/09/01 07:10

岩田剛典在電影《植物圖鑑》中，展現高超廚藝，細心體貼的個性打動高畑充希。（佳映娛樂提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本純愛電影《植物圖鑑》改編自日本暢銷作家有川浩的同名小說，浪漫劇情在日票房狂捲21.3億日幣（約台幣6.6億元）。片中神秘草食男「樹」由放浪兄弟兼三代目 J Soul Brothers團員岩田剛典演出，他完美詮釋個性溫柔、體貼又擅長廚藝的帥氣暖男，晉升為日本女生心中的新一代男神。而他不只戲裡體貼，戲外也是個撩妹高手，對女主角高畑充希驚喜獻花，2人間的曖昧情愫連導演都不禁起了疑心，大喊「這兩人肯定有什麼」。

岩田剛典、高畑充希在電影《植物圖鑑》中浪漫談情，戲外也充滿曖昧情愫。（佳映娛樂提供）岩田除了在電影裡形象一百分，就連高畑日前也在宣傳活動上，大讚他是個十足暖男，充滿王子風範。「平常在片場，岩田都會買零食、飲料、暖暖包送給大家。就連我在距離東京2小時的場景拍最後一場戲，直到凌晨4點才殺青，一轉頭就看到2天前殺青的他，捧著一束花向我走過來，真的很令人驚喜」在一旁的岩田，聽到後一臉害羞：「因為出道以來都是以唱跳團體行動，團體生活讓我懂得要炒熱現場氣氛，才學會買點心、送花這種小驚喜逗大家開心。」對此，導演三木康一郎打趣表示：「他們兩個人感情真的很好，每次在拍攝現場都覺得『這兩人肯定有什麼』。」笑讚2人火花十足。

由岩田剛典、高畑充希主演電影《植物圖鑑》，浪漫劇情在日創下亮眼票房。（佳映娛樂提供）岩田剛典在《植物圖鑑》中，飾演神秘的滿分花美男「樹」，因為餓倒在路邊，被好心的彩香（高畑充希）撿回家，為了報答收留之情，「樹」也展現了天才廚藝與對植物的知識來招待彩香，展開了一段色香味俱全的植物系戀曲。該片將在9月9日在台北信義威秀、絕色喜滿客影城、京華喜滿客影城、喜樂時代影城、高雄大遠百威秀上映。

高畑充希在電影《植物圖鑑》中意外撿到岩田剛典，展開唯美戀曲。（佳映娛樂提供）

（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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