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楊紫瓊搭檔小鮮肉 誇Henry如昔日一線男星

2016/08/31 22:49

楊紫瓊（左）的新片找來在韓發展的小鮮肉偶像Henry（右）。（翻攝自Henry Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊紫瓊向來以「女打仔」的形象深植人心，2011年時演出緬甸民主鬥士「翁山蘇姬」一角，讓觀眾看到與過往不同的她，2013年楊紫瓊更與在南韓發展的偶像Henry合作新片《美味秘方》（Final Recipe），試圖讓角色面向更多元。而對於對演戲還沒有太多經驗的Henry，楊紫瓊對他卻是誇讚頻頻，甚至覺得他跟昔日的一線男星秦漢非常相似！

楊紫瓊認為Henry（左）撞臉秦漢（右）。（翻攝自Henry Instagram、新浪娛樂）

根據《ETtoday》報導，楊紫瓊這次擔任監製與演員的新片《美味秘方》，請來小她近30歲的Henry擔任男主角，雖然男方沒有太多演戲經驗，但楊紫瓊仍誇讚他充滿能量，還說他非常用心，與自己溝通相當順暢，甚至認為Henry撞臉昔日紅星秦漢，對小鮮肉讚譽有佳。

Henry以俊俏的外表和無厘頭的個性擄獲大票粉絲的心。（翻攝自Henry Instagram）

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