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（影音）灑花！ 林志玲鬆口閃電結婚

2016/08/31 22:15

〔記者賀靜賢／台北報導〕林志玲熱衷公益，持續以年曆義賣所得捐助需要早療經費的發展遲緩兒童及弱勢兒少機構。2017慈善年曆明天展開預購，她說拍攝過程中上山下海挑戰冒險運動，並加碼自爆下一個冒險是人生最大冒險：「閃電結婚」！由於林志玲一直都說等待緣份，或「埋怨」媒體比她本人還急，因此這次說要閃婚，讓人猜測志玲姊姊有了意中人！

林志玲把閃婚比喻成冒險活動。（志玲姊姊基金會提供）

林志玲趁實境節目錄影拍攝年曆，期間前往中南美洲亞馬遜河流域，克服當地的艱困環境，不但冒險坐小船捕釣食人魚，還品嚐了食人魚的獨特滋味；也歷經暴風雨遠渡大西洋，到冰天雪地的南極洲，嘗試寒冰刺骨的南極冰泳，沒在怕的。自封林大膽的她，也透露下一個想挑戰的冒險活動是「閃婚」！　

志玲姊姊慈善基金會2010年成立，每年拍攝慈善年曆義賣所得皆捐助弱勢兒童教育與兒童醫療計畫、女性健康議題倡導、災害救濟與急難救助等項目。 2017志玲姊姊慈善年曆於2016年9月1日凌晨12點起，在momo購物網www.momoshop.com.tw、7-ELEVEn超商ibon開始預購，詳情請見基金會臉書www.facebook.com/chilingjj。

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