張翰想吃牆壁發霉的「蘑菇」 竟引來公安警告

張翰是中國的一線小生。（翻攝自張翰微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星張翰2009年因為《一起來看流星雨》爆紅，之後陸續接演《勝女的代價》、《杉杉來了》和《少年四大名捕》等夯劇，成為一線小生，去年8月公開與女星古力娜扎的戀情之後，可謂愛情事業兩得意。不過，他在微博PO文說要吃掉家裡牆壁上長的香菇，竟意外引來深圳公安發文關切警告！

張翰開玩笑說要吃家裡牆壁上的蘑菇，沒想到深圳公安竟發文警告。（翻攝自張翰微博）

張翰今天下午在微博發文，表示自己因為1年沒回家，沒想到一回家家裡牆壁上竟然長出了蘑菇，因此開玩笑說晚上要將涮蘑菇火鍋來吃。雖然張翰只是想幽默一下牆壁發霉這件事，但深圳公安似乎想要借此機會教育民眾，便轉發張翰的微博表示：「食用蘑菇請在菜市場購買，不能輕易亂摘亂吃，以免中毒。」

深圳公安轉發了張翰的微博後，張翰也再次轉發，表示「市民小張謝謝來自深圳警察叔叔的提醒」，不過話鋒一轉，他仍然不改搞笑本性，說自己「一定消毒後再涮著吃」，讓人哭笑不得。事實上，雖然大部分的人都知道張翰只是在開玩笑，不過畢竟身為公眾人物，可能真的有人看了張翰的貼文後將家裡牆壁上長得蘑菇拿來吃，因此大多民眾都認為深圳公安真是用心良苦。