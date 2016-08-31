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（影音）美不過林志玲 村姑小S被馮小剛狠塗泥

2016/08/31 20:29

小S在《姐姐好餓》扮村姑，自豪自豪也能很時尚。（愛奇藝提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕大導演馮小剛日前受邀上愛奇藝《姐姐好餓》，喜歡在節目上挑戰自己演技的「小S」徐熙娣，當然不放過這次機會，現場演出馮小剛執導的新片《我不是潘金蓮》中，范冰冰飾演的村姑一角。

小S在《姐姐好餓》訪問導演馮小剛，並扮村姑即興演出。（愛奇藝提供）

馮小剛透露自己愛看小S和蔡康永主持的《康熙來了》，還曾點名希望跟她合作拍電影，沒想到卻在《姐姐好餓》先碰頭，也是繼2010年金馬獎典禮上，兩人再度見面。小S曾在典禮上問馮小剛：「以導演的眼光，我和林志玲誰美？」當時馮小剛說一年後再回答，時隔六年，這次馮小剛難逃被逼問，他斬釘截鐵霸氣回答：「我心中是有答案的，林志玲。」

小S（左）在《姐姐好餓》扮村姑即興演出，結果遭導演馮小剛在臉上丟草。（愛奇藝提供）

馮小剛透露要錄《姐姐好餓》之前，還被提醒「上小S節目要提高警覺」，但小S這回在節目上倒是沒佔上風，還遭馮小剛在臉上塗泥、丟草，讓她大喊：「你在鬧我嗎？」該節目於每週四晚間9點在愛奇藝獨家播出。

小S（右）在《姐姐好餓》訪問導演馮小剛。（愛奇藝提供）

影音預告片：

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