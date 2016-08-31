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（影音）台灣饒舌奇才 獲謝和弦蔡詩芸寫歌致敬

2016/08/31 20:52

台灣傳奇饒舌歌手宋岳庭。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕14年前，年輕的宋岳庭以異常曲折的生命經歷，創作了1首震撼人心的饒舌歌曲《Life's A Struggle》，可說是台灣的饒舌先驅，唱出了年輕心靈痛苦無從宣洩的吶喊，引起所有青少年的靈魂共鳴，是許多人至今無法忘懷的經典歌曲。近日，由王陽明主導的「金銀帝國」為了讓更多的人重新認識宋岳庭，製作了一支20多分鐘的紀錄片，而歌手「阿扣」謝和弦、「Dizzy」蔡詩芸也紛紛創作向他致敬。

謝和弦是因為宋岳庭才開始學饒舌。（翻攝自謝和弦臉書）

從國中就開始創作的謝和弦，今在臉書PO文，透露自己是因為宋岳庭的《Life's Struggle》，才開始學習饒舌，他也在自己新專輯的主打歌中引用該曲歌詞：「Life's a struggle，日子還要過，品嚐喜怒哀樂之後又是數不盡的Troubles，Everyday，有多少問題要去面對，有多少夜，痛苦煩惱著你無法入睡」，向宋岳庭致敬。

蔡詩芸向宋岳庭致敬。（翻攝自蔡詩芸臉書）

而蔡詩芸則說，自己和團隊花費數個月的時間，錄製致敬宋岳庭的歌曲，並說雖然沒機會認識宋岳庭，但透過他的創作，仍吸取許多養分，並感謝宋岳庭的家人給予她機會。

宋岳庭相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

謝和弦相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

蔡詩芸相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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