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施易男鬼月拍鬼片 自備平安符上戲

2016/08/31 20:22

施易男在鬼門關前拍攝靈異片《積木之家》。（好風光提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「植劇場」系列作品「積木之家」在鬼門關前開鏡，本片是該系列中的靈異恐怖類型，在鬼月開拍鬼片，讓男主角施易男攜帶平安符上戲，力求能夠平安順利。

施易男因之前手突然痛到嚴重的無法舉起來，跑了兩家醫院，醫生發現是左手臂關節沾黏嚴重，到最後醫生建議全身麻醉開刀，他形容：「不是侵入式的開刀，不會動刀，是醫生評估後，需要用全身麻醉的治療方式。」

施易男在鬼門關前拍攝靈異片《積木之家》。（好風光提供）

當時新戲開拍在即，進手術房時仍敬業掛心會影響拍攝進度，手術結束後開始進行積極的復健，還進行了PRP（自體血小板免疫血清回輸療法）的療程，目前開拍後除了拍戲，一有時間就得去復健，他表示：「真的是超級酸又痛！而且還在這麼熱的天氣去泡溫泉復健。」

這次是監製王小棣親自邀約施易男加入，兩人在26年前於王小棣早年作品《母雞帶小鴨》中首次合作，當時個性內向慢熱的施易男，在小虎隊三軍時期是「害羞王子」，不敢穿亮色系服裝，也不敢露額頭，這回與該系列培訓新人林子君、陳婉婷一同演出，也回想起過去剛進演藝圈時的青澀時光。

施易男在鬼門關前拍攝靈異片《積木之家》，導演廖士涵率演員曾少宗、林子君等人進行開鏡儀式。（好風光提供）

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