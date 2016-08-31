MacBook閃邊！ 德國直擊宏碁全球最薄筆電

下半年歐洲最大的德國柏林消費電子展（簡稱IFA）明日登場，業者大秀新品。（記者吳佩樺攝）



〔記者吳佩樺／台北報導〕下半年歐洲最大的德國柏林消費電子展（簡稱IFA）於9月2日登場，宏碁卯足全力要吸引全球目光，今日搶先亮相近二十款新品，其中厚度不到1公分的Swift 7登上全球最薄筆電。

宏碁超薄筆電Swift 7採用鋁合金材質、黑金配色。（記者吳佩樺攝）

宏碁超薄筆電Swift 7機身厚度0.998公分，重量1.1公斤。（記者吳佩樺攝）



早在IFA前，宏碁官網特意秀出一台筆電「＜1」的主視覺，暗示會有重大突破的超薄筆電，答案正式揭曉，就是厚度僅0.998公分的13.3吋Swift 7，不只打敗了蘋果12吋MacBook的1.31公分，也比今年4月亮相、厚度1.04公分的13.3吋HP Spectre 13更薄。

宏碁發表全球最薄筆電Swift 7，售價999美元起，約台幣31,986元起。（記者吳佩樺攝）

宏碁Swift 7售價999美元起，約台幣31,986元起，10月在美國等國家上市。Swift系列是宏碁新開闢的輕薄筆電產品線。最新產品除了Swift 7，另有Swift 1、Swift 3、Swift 5，厚度不一，最入門的Swift 1，售價249美元起，約台幣7,896元起。