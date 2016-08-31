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何潤東婚禮賓客名單曝光 「娘娘」也駕到！

2016/08/31 20:27

何潤東（左）和女友Peggy（右）愛情長跑9年終於步入婚姻。（資料照，達騰娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人何潤東明日將與愛情長跑9年的女友Peggy在寒舍艾美酒店舉行婚禮，在演藝圈中人脈極廣的他，婚禮賓客名單上想當然星光熠熠，除了師弟沈建宏、陳奕等人之外，以《後宮甄嬛傳》和《羋月傳》登上事業高峰的中國女星孫儷，據說也會親自到場。

孫儷將來台參加何潤東的婚禮。（翻攝自孫儷微博）

根據《ETtoday》報導，何潤東這次婚禮將會席開53桌，到場的藝人目前曝光的高達30多位，也即將成為人妻的好友陳怡蓉更透露會包「5位數」的紅包，而何的師弟沈建宏、陳奕以及邱昊奇將擔任招待，伴郎則是死黨郭品超。不過最令人驚喜的是，中國的一線女演員孫儷也將特地來台參加婚禮！

何潤東（右）和孫儷（中）曾經合作電視劇《玉觀音》。（翻攝自微博）

孫儷和何潤東是2002年時合作中國電視劇《玉觀音》而相識，當時的孫儷還是個19歲的少女，甚至還獻出自己螢幕初吻，後來兩人又合作《一米陽光》，一直維繫著良好的友誼，如今卻已經是兩個孩子的媽了，何潤東才終於要結婚。而孫儷為了何潤東的婚禮還特地將行程都調開，預計會在明天下午抵台。

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