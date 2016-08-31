（影音）張清芳50大壽 李宗盛休閒style搞神秘

張清芳生日會，李宗盛。（記者胡舜翔攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕張清芳今晚在萬豪酒店舉辦50歲壽宴，好友李宗盛自然也沒缺席，他穿著相當休閒的polo衫、牛仔褲及帆布鞋，被問有沒有準備表演曲目，回：「等燒酒發揮功能以後。」不過李宗盛不透露要送給張清芳的祝福話：「現在還不能講！」十分俏皮。

張清芳生日會，黃子佼。（記者胡舜翔攝）

黃子佼今晚擔任晚會主持人，準備了由台灣藝術家繪的水彩畫，以她20歲的模樣當範本。另一幅則是張小燕和女兒肖像，黃子佼說今年她生日忘了送禮，乾脆這次一併請人畫作。

今晚到場的友人包括台積電董事長張忠謀、鴻海董事長郭台銘和老婆「狗狗」曾馨瑩、王偉忠、「阿亮」卜學亮， 阿亮說自己今天只有一點串場演出，禮金則是老婆處理，自己也不知道數目。

張清芳生日會，張忠謀（右）夫婦。（記者胡舜翔攝）

任賢齊則是本來要去日本拍戲，為了張清芳特地前來祝壽，他表示過去經由張小燕介紹認識張清芳，他們一家人在香港時也備受張清芳照顧

李明依透露自己還是做最擅長的熱場，聽到張清芳備好188瓶各式酒類，開玩笑跟媒體說：「那你們還不放我上去。」

張清芳生日會，郭台銘（右）夫婦。（記者胡舜翔攝） 張清芳生日會，李明依。（記者胡舜翔攝） 張清芳生日會，孫越。（記者胡舜翔攝） 張清芳生日會，蔡明忠（右）、陳藹玲夫婦。（記者胡舜翔攝）