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穩坐冠軍15年 最賺超模是她

2016/08/31 20:38

姬賽兒已經連續15年成為《富比士雜誌》的「最賺超模」冠軍。（翻攝自姬賽兒臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾和影帝李奧納多有過一段情的巴西超模姬賽兒邦臣（Gisele Bundchen），雖然去年3月宣布離開伸展台，不過她在時尚圈的影響力依然不在話下，今年不但受邀為里約奧運開幕走秀，更是蟬聯《富比士雜誌》的最賺超模第1名！

Adriana Lima是「最賺超模」第2名。（翻攝自臉書）

根據《每日郵報》報導，姬賽兒光是今年就賺進3050萬美元（約台幣9.73億元），榮登《富比士》的「最賺超模」第1名，且她自從2001年就穩坐冠軍至今已15年，2012年更曾經成為「身價最高」的超模，令其他名模望塵莫及。而第2名則是同樣來自巴西的Adriana Lima，今年賺進1050萬美元（約台幣3億3337萬元）的她雖然已是兩個孩子的媽，但身材卻保養得宜，更是從2000年開始就連續擔任「維多利亞的秘密」內衣秀的走秀「天使」。

「最賺超模」第3名則是由坎達兒珍娜（左）和Karlie Kloss（右）拿下。（合成圖，翻攝自坎達兒珍娜、臉書）

至於「最賺超模」第3名則是由「豐臀金」的妹妹坎達兒珍娜（Kendall Jenner）和美國超模Karlie Kloss拿下，兩人今年的收入都大幅成長到1000萬美元（約台幣3億1750萬元） ，相當傲人！此外，坎達兒的閨蜜吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）拿下第5，第7是搞怪名模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），第8名則是中國超模劉雯。

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