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（影音）張立昂性感濕身 巧撞邵雨薇穿雨衣

2016/08/31 17:45

張立昂化身成帥氣的「國民水男友」。（翻攝自張立昂臉書影片）

〔記者吳志偉／台北報導〕張立昂最近在臉書上分享拍攝的最新手機廣告，呈現出手機防水功能，影片中他化身成帥氣的「國民水男友」，頭頂上還自動灑水，沿路上不但與約會的女生一同濕身，連路過的人也被淋濕，更用頭上的水去澆花、洗車，甚至還有一群婆婆媽媽跑去盛水，趣味十足的廣告，看得粉絲們哈哈大笑，更大誇濕透的張立昂不但帥到不行，性感指數更是破表。

張立昂（左）頭頂上自動灑水。（翻攝自張立昂臉書影片）張立昂撩髮模樣帥氣。（翻攝自張立昂臉書影片）張立昂（左）手機廣告趣味十足。（翻攝自張立昂臉書影片）「水男友」張立昂（左）還可以洗車。（翻攝自張立昂臉書影片）濕透的張立昂帥到不行。（翻攝自張立昂臉書影片）

因演出三立週五華劇《1989一念間》爆紅的張立昂，與女主角邵雨薇更成為粉絲們心目中的最佳螢幕情侶，兩人戲裡戲外互動曖昧，一舉一動更是粉絲關心的焦點。

而邵雨薇在最近上檔的新電影《樓下的房客》中，所飾演的殺人狂每次都會穿上雨衣殺人，正巧與張立昂這次拍攝的新廣告相互呼應，張立昂狂灑水，邵雨薇則穿上雨衣防水，真可說是天生的一對啊！

張立昂（左）與邵雨薇因演出三立週五華劇《1989一念間》傳出假戲真作。（三立提供）張立昂（後）與邵雨薇因演出《1989一念間》，成新一代螢幕情侶檔。（三立提供）張立昂曾在《1989一念間》展現好身材。（三立提供）

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