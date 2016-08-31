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張清芳才剛和解熊仔 又脫口說徐佳瑩胖？

2016/08/31 18:02

張清芳今天在演唱會DVD發行記者會，又再度說徐佳瑩胖。（記者宋志雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「歌壇東方不敗」之稱的大姊張清芳，日前在金曲獎上因為在後台小酌幾杯後才上台頒獎，致詞時竟然直接稱呼入圍者熊仔是「那個胖子」，今天她在宣傳30周年演唱會的BD和DVD時，熊仔到場支持她，讓兩人當場上演世紀和解，沒想到當場竟然又嗆聲徐佳瑩胖，讓現場超尷尬。

徐佳瑩出道後身型肉肉，今天在張清芳演唱會DVD發行記者會上無故中槍。（翻攝自徐佳瑩臉書）

張清芳今天宣傳演唱會DVD和BD，在活動上驚喜和解在金曲獎留下芥蒂的熊仔，不過張清芳隨後在聊到自己剛出道的模樣，笑說自己又黑又壯，甚至「比徐佳瑩還胖」，讓現場氣氛超級尷尬，雖然張清芳事後補充「她現在很美」，笑說自己不是要嗆聲徐佳瑩，也讓黃子佼捏了一把冷汗，直呼「說自己就好，不要把人扯進來」。

徐佳瑩剛出道時身材稍微豐腴，雖然之後逐漸纖細，但她本人也曾苦惱身體瘦了臉卻還是肉，不過她參加中國《我是歌手》時，被不少中國網友評是張清芳翻版，認為她的聲線嗓音和張清方極為相似，大讚徐佳營可能是張清芳的接班人，如今被前輩張清芳說和她剛出道時很像，不知道算不算是一種讚賞。

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