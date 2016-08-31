小模家藏3台賣場推車 陳沂藉機酸歐陽姐妹

小模鋼鐵艾在直播時被網友發現家裡竟放有3輛大賣場的推車。（翻攝自鋼鐵艾臉書）



〔娛樂頻道／綜合報導〕歐陽妮妮先前曾因為整個人坐進賣場推車裡，被罵做出不良示範，接著妹妹歐陽娜娜又上傳了一張整個人站在雪梨機場推車上的照片，再度引發軒然大波。而小模鋼鐵艾日前在網路平台直播時，被眼尖網友發現，她家中居然擺著3台賣場手堆車，被質疑行竊。而昨天她竟嗆網友：「你們沒有資格要我解釋或道歉」，認為自己不需要回答酸民任何問題。

歐陽娜娜曾因踩在機場推車上惹議。（翻攝自歐陽娜娜Instagram）

鋼鐵艾日前於某直播平台進行主題「陪我整理新家」的直播，許多網友都看到，鋼鐵艾家中竟然有3台大賣場的推車，上面擺著紙袋與行李箱，把賣場推車當成「儲藏區」，網友質疑鋼鐵艾是「竊盜」行為，事後鋼鐵艾否認偷竊一事，她表示只是搬家「暫時借用」，用完就會歸還，但也引起網友撻伐。鋼鐵艾昨日還怒嗆網友說：「你們沒有資格要我解釋或道歉，我也無需回答酸民任何問題。我不認識你們，你們對我而言也不重要。」甚至說酸民沒有獨立思考能力，引發更加激烈論戰。

鋼鐵艾認為酸民沒有資格要她解釋或道歉。（翻攝自鋼鐵艾臉書）

主持人陳沂看了也在臉書PO文酸，其實這種因為無知所犯的輕罪，只要道歉就能息事寧人。但鋼鐵艾卻反嗆「網友是酸民、沒有獨立思考能力」，陳沂直言，鋼鐵艾不僅無知，且完全沒有危機處理能力，並酸對方「跟歐陽家的妮妮和娜娜一樣，都好迷戀推車喔」。

陳沂酸小模和歐陽家姐妹一樣都很迷戀推車。（翻攝自陳沂臉書）