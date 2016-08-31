苦於「紅斑性狼瘡」 賽琳娜宣布暫退歌壇

賽琳娜無預警宣布因為疾病暫退歌壇。（翻攝自賽琳娜Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國小天后賽琳娜戈梅茲除了唱紅了許多流行歌以外，在全球都擁有不少歌迷，Instagram的追蹤人數更是來到9700多萬，不過她近日卻為演藝圈投下一顆震撼彈，那就是她決定要暫退歌壇！

賽琳娜表示雖然她捨不得歌迷，但還是決定專心養病。（翻攝自賽琳娜Instagram）

根據《BBC新聞》報導，賽琳娜2013年曾經無預警停辦演場會，並於去年向大眾透露自己患有「紅斑性狼瘡」，這個疾病讓她的免疫系統出了很大的問題，儘管她一直有持續在工作，但是認為對現階段的她來說，「休息並且將自己的狀態調整到最佳」才是最好的方法。

賽琳娜表示，「紅斑性狼瘡」讓她時常陷入焦慮、恐慌和憂鬱，每個疾病對她來說都一個需要獨立面對的挑戰，儘管她也很捨不得歌迷，但她還是必須為了自己的健康和快樂而戰，也希望藉由她的經歷鼓勵更多人。此外，雖然賽琳娜無預警宣布要暫時休息，但是她的演唱會行程目前沒有取消，且相信就算賽琳娜突然中止行程去養病，粉絲也會給與偶像最大的祝福。