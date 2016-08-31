「男版唐立淇」又仁 喊話想見師兄藍正龍

模仿唐立淇的又仁，今天舉辦出道歌舞説唱見面會，女子搞笑團體「白文鳥」百白、大文特地站台。（記者吳志偉攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕以模仿星座專家唐立淇一炮而紅的又仁，今天舉辦歌舞説唱見面會，宣告正式出道，除了以擅長的女裝表演，還難得換回男裝示人，他笑說：「我原以為不會緊張，但剛才在後台其實還蠻緊張的。」

模仿唐立淇的又仁，今天舉辦出道歌舞説唱見面會，女子搞笑團體「白文鳥」百白、大文特地站台。（記者吳志偉攝）

女子搞笑團體「白文鳥」百白、大文特地站台主持，包括唐立淇本尊、Hush、謝盈萱也都獻「聲」祝福。又仁因在網路拍攝搞笑影片而爆紅，被藍正龍經紀人相中，簽為旗下藝人，他表示，目前還沒見到師兄藍正龍，現場還向經紀人喊話：「好想跟藍正龍合作，可以嗎？」笑說最近常在電視上看到師兄的廣告，期望能趕快見到面。

模仿唐立淇的又仁，今天舉辦出道歌舞説唱見面會，女子搞笑團體「白文鳥」百白、大文特地站台。（記者吳志偉攝）

談到自己性向，他透露22歲時，邀請父母觀賞他在劇場的表演，藉此向家出櫃，之後父母也給予支持，告訴他「開心就好」，「唯一讓我比較驚訝的，是我的爸爸，因為他是個警察，個性又很保守。」至於在網路上模仿唐立淇，他笑說：「我媽媽也很喜歡唐老師，但沒想到我會扮她，是看了影片後才來跟我說『你怎麼會模仿她』。」

目前不是單身的他，男友跟他一樣是學表演的，他不好意思的說：「他跟我一樣也是個瘋子，也曾在影片中出現過。」接下來經紀公司為他安排個人秀，並目前還在治談播出平台，明年還會有為他量身打造的電影，星途看好。

模仿唐立淇的又仁，今天舉辦出道歌舞説唱見面會，女子搞笑團體「白文鳥」百白、大文特地站台。（記者吳志偉攝） 模仿唐立淇的又仁，今天舉辦出道歌舞説唱見面會，女子搞笑團體「白文鳥」百白、大文特地站台。（記者吳志偉攝） 模仿唐立淇的又仁，今天舉辦出道歌舞説唱見面會，女子搞笑團體「白文鳥」百白、大文特地站台。（記者吳志偉攝） 模仿唐立淇的又仁，今天舉辦出道歌舞説唱見面會，女子搞笑團體「白文鳥」百白、大文特地站台。（記者吳志偉攝）