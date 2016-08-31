禁韓令發酵？劉寅娜「被」讓位給郭雪芙

郭雪芙（右）將頂替劉寅娜（左）演出中國電視劇女主角。（合成圖，翻攝自Korea Times、郭雪芙臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近中國娛樂圈的「禁韓令」傳得沸沸揚揚，雖然中韓兩國都沒有正面承認有此命令，不過「禁韓令」卻已經開始在各大電視劇上發酵。之前傳出郭雪芙將會頂替南韓女演員劉寅娜演出《相愛穿梭千年2》，如今已獲得官方證實！

郭雪芙成為「禁韓令」之下的受益者。（多利安提供）

據韓媒報導，雖然劉寅娜在《相愛2》中的戲份已經拍攝超過一半，甚至連個人宣傳海報都已經釋出，不過劇組疑似礙於「禁韓令」，還是不惜大手筆換角，且今日《相愛2》的劇組也證實，劉寅娜將不會出演，而頂替她的正是台灣演員郭雪芙。

劉寅娜證實遭到劇組換角。（翻攝自相愛穿梭千年2官方微博）

而對於換角一事，劉寅娜的經紀公司「CJ E&M」表示，劉寅娜不繼續拍攝是因為《相愛2》劇組拖延了進度，使她南韓的行程受到影響，雖然沒有提及「禁韓令」，但是大多韓媒對於此說法相當存疑。事實上，《相愛2》改編自南韓電視劇《仁顯皇后的男人》，而《仁》劇女主角就是劉寅娜，因此原先粉絲普遍都相當期待劉寅娜作為女一演出的《相愛2》，但如今劉寅娜疑似因「禁韓令」影響而遭換角。