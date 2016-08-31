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金卡達夏 肯伊斯威特床上見真章

2016/08/31 15:06

金卡達夏最討厭自己難看的樣子被別人看到，她希望全世界看到她時都美美的。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕正在打理新家的金卡達夏與肯伊威斯特這對好萊塢最會製造話題的銀色夫妻，講到新家話匣子就打開了，肯伊說他想在新家設計個戶外淋浴間，但是金卡達夏嫌這樣太冷，她更想要一間在內、一間在外的設計。夫妻兩人之間親密和隨和的對話，讓人幾乎忘記這是《BAZAAR》的專訪。

擁有一個像金卡達夏這樣火辣的妻子，肯伊怎麼想呢？他回答金卡達夏最吸引他的地方就是「臉蛋」還有「性情」。金卡達夏立刻夫唱婦隨也跟著說：我也是，最喜歡老公的性情，當然還有他的腿。不過金卡達夏不只對自己的臉蛋滿意，她自己最愛自己的上腹，而且好像一直有腹肌，就連懷孕的時候，都還練出兩塊大腹肌，講著講著她自己都忍不住笑出來。金卡達夏對自己的身材超重視，只要身材「看起來」走樣就有不安全看，所以從飲食方面下手竭盡所能維持身材，體重上升會讓她抓狂。

在採訪過程當中肯伊透露，很多人都以為他是一個思慮縝密的人，其實他並不喜歡思考，所以他常常採用「問題歸類法」解決問題。他和健身教練說：我的心智年齡就是14歲和60歲的綜合，永遠不會是30或40歲。之後若不是完全停留在14歲就會一直停留在60歲。肯伊在哪兒都睡得著，他說：「睡覺是我的最愛，我很愛睡，也很能睡。」每次在重要場合肯伊睡著了，金卡達夏就會用「抱歉，有時差」為他緩頰。

金卡達夏（上）希望別人覺得她是聰明有想法的性感辣辣媽，肯伊威斯特（下）則是堅持夢想的人。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

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