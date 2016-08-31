金卡黛珊 肯伊威斯特不讀書只當擺飾

金卡黛珊（下）與肯伊斯威特（上）這對夫妻堪稱好萊塢最會製造話題的夫妻。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕金卡黛珊和肯伊威斯特夫妻檔，隨時都散發著熱情，就連接受《BAZAAR》採訪當天，也是隨性穿著運動風裝扮，在洛杉磯Bel Air高級住宅區讓人見識到巨星隨和親切那面。

金卡黛珊（上）為了肯伊斯威特（下）的生日，特別租了一座小島甜蜜約會。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

金卡黛珊解釋，其實這兒不是他們的家，只是新家裝潢還沒完成，所以兩個孩子North和Saint就在這兒暫居。這對擅長製造話題的夫妻，總是帶來驚喜，肯伊斯威特將工作人員帶入屋後，金卡黛珊早已畫著精緻妝容穿著卡其色萊卡長洋裝，以她一貫Yeezy風格現身，工作人員注意到桌上擺著攝影師Annie Leibovitz和建築師Vlvaro Siza跟育馬場相關的《Great Stud-Farm of the World》，該不會是夫妻倆想養馬？但答案隨即揭曉，原來那只是裝飾，而不是真的在讀的書。原來巨星就連暫住之處，都處處有裝飾，連書也是。