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白歆惠曝模特界黑暗面 椅子給名牌包坐

2016/08/31 15:05

白歆惠坦言想把時間都留給孩子。（資料照，記者王文麟攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「白白」白歆惠產後火速復出，也證實已和圈外男友登記結婚，日前上中視談話節目《改變的起點》接受專訪，分享剛進入模特界到現在，一路走來的心路歷程，她透露模特兒界的「前後輩制度」很盛行，剛當模特兒的菜鳥時期，曾有前輩直接站她背後說她壞話，說「看白歆惠那雙腿，這樣也敢來當模特兒。」即使內心又氣又難過，仍然得假裝鎮定。

名模白歆惠在中視《改變的起點》分享她菜鳥時期的辛酸歷程。（翻攝自臉書）據《ETtoday》報導，出道10年的她，剛當模特兒時，真的見識到真實版的「超級名模生死鬥」，被資深老模欺負是家常便飯，曾被前輩要求走秀中場休息時只能坐地上，不能坐椅子，因為椅子要放學姊的名牌包，而且只說一句：「妳知道這是什麼牌子嗎？」她知道自己不能坐，就會默默坐在旁邊地上，一路走來相當艱辛，幸好幾年過去，如今的她工作順利，愛情也修成正果，她透露老公很貼心，因為她最近為工作和照顧小孩，常常每天睡不到3小時，她現階段想把時間都留給孩子，就像自己的父母給她的愛一樣，而她可能當媽後變得感性，訪問途中不時淚灑現場，還因此頻頻跟現場工作人員道歉。

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