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朴寶劍接力師兄宋仲基奪收視王 笑封電視台孝子

2016/08/31 14:59

朴寶劍（右）接力師兄宋仲基，為KBS電視台奪下收視王寶座。（翻攝自朝鮮體育）

〔記者陳立妍／綜合報導〕宋仲基、朴寶劍師兄弟今年分別以新劇《太陽的後裔》、《雲畫的月光》奪下收視王寶座，為播出電視台KBS爭光，由於朴寶劍曾演過KBS多檔電視劇，甚至還因此被封為「KBS的孝子」，和先前被封為「KBS救世主」的師兄宋仲基，承先啟後為KBS電視台建功。

朴寶劍（左）、金有貞主演的《雲畫的月光》收視於本周逆轉勝奪王，昨晚播出的第4集平均收視達16.4%。（翻攝自Naver）

朴寶劍夾帶去年演出夯劇《請回答1988》的高人氣，和「國民妹妹」金有貞在宮廷羅曼史《雲畫的月光》上演「偽男男戀」，輕鬆逗趣的劇情設定擄獲觀眾心，收視從上周開播8.3%一路暴衝至16.4%，被看好很快就能突破20%大關。而朴寶劍在以《請回答1988》成名前，曾接連演過KBS電視台的《新娘面具》、《美麗好時節》、《交響情人夢》、《記得你》等電視劇，因此被戲稱為「KBS的好兒子」，和師兄宋仲基分別在上半年、下半年的南韓戲劇圈獨領風騷。

此外，《雲畫的月光》版權已由緯來戲劇台購入，朴寶劍的爆紅作《請回答1988》則於每周一至周五晚上10點在緯來戲劇台播出。

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